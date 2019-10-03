Пётр Наимский: К 2022 году Польша перестанет зависеть от газа из РФ





Газопровод «Северный поток 2» поможет укрепить господство РФ в центральной Европе.





После 2022 года проблема зависимости от РФ будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, — полагает политик. «Уход» от России вызван жизненной необходимостью, — констатирует Пётр Наимский:





Всегда существуют опасность того, что россияне могут перекрыть поставки газа. Но это не является угрозой для Польши. Мы готовы [и к такому повороту дел]. У нас есть полные склады с газом. И как мне кажется, можем в безопасности ожидать будущей зимы. Но с россиянами всегда возникают проблемы. Как, например, в контексте Украины. Сейчас ведутся переговоры между РФ, Украиной и Еврокомиссией по вопросу поставок газа из РФ через Украину.





Пётр Наимский отмечает, что Польшу в меньшей мере могут затронуть проблемы в случае отсутствия договоренностей между РФ, Украиной и Еврокомиссией. Однако положение Польши также сложное:





У нас с Россией заключен нежеланный Ямальский контракт на поставки газа. Этот газ поставляется в Польшу.





Украина же опасается, что договоренности о поставках газа через ее территорию не будут продлены. Это грозит тем, что Украина потеряет деньги, которые получает за транзит газа.





Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что через Польшу транспортируется очень много российского газа на Запад и мы за это не получаем никаких денег.





Пётр Наимский рассказал о Ямальском контракте, подписанном в 2010 году с РФ о поставках в страну российского газа:





Этот контракт действует до конца 2022 года. Этот контракт предусматривает, что получая или не получая газ, мы должны за него заплатить. Это на самом деле невыгодный контракт. Лучше платить тогда, когда газ получаешь. А платим очень много, потому что у нас нет другого источника, другой возможности импорта. А цена, которую навязывают россияне, является ценой монополистов — самой высокой из тех, которые могут быть.





Пётр Наимский проинформировал о том, как Польша намерена диверсифицировать поставки газа из РФ:





На данный момент у нас по-прежнему львиная доля газа импортируется из России. Это тот самый долгосрочный контракт, от которого мы откажемся в конце 2022 года. Он закончится и мы не будем его продлевать. У нас уже часть импорта газа обеспечена с газового терминала в Свиноуйсьце. Это довольно много газа, а именно мы импортируем около 3 миллиардов кубометров газа в год. Также у нас заключены долгосрочные контракты с Катаром. А также начались поставки газа из США. Это долгосрочные контракты, подписанные компанией Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. После 2022 года и расширения газового терминала в Свиноуйсьце, а также сооружения газопровода «Балтийская труба» из Норвегии под Балтийским морем, — мы намерена совершить стратегический выход из ситуации зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, с севера.





В то же время Россия и ФРГ продолжают строительство газопровода «Северный поток 2», против чего выступает Польша и ряд стран ЕС, а также США. Пётр Наимский прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока 2»:





Это российско-немецкий проект — газопровод под Балтийским морем, который должен соединять РФ и ФРГ, это инвестиция, которая должна укрепить господство РФ в центральной Европе, если речь идет о поставках газа. И это проитворечит польским интересам, интересам стран центральной и восточной Европы. ФРГ приняла такое решение без консультаций с соседями, ставя под вопрос принципы политической и энерегетической солидарности, провозглашенные ЕС.









Германия таким образом осуществляет российские интересы в нашем регионе Европы. Этот проект сеет сомнения среди партнеров ФРГ в ЕС и НАТО. Ведь если одна большая страна игнорирует интересы своих партнеров, то это на руку тем, кто желает ослабить как ЕС, так и НАТО. И поэтому у этой инвестиции есть более широкий политический, геополитический масштаб.





В этой ситуации, как отмечает Пётр Наимский, Польша намерена и впредь развивать те направления экономики, которые обеспечат ей долгосрочную энергетическую безопасность:





Минэнерго приняла стратегию развития Польши на ближайшие 20 лет. В ней предусмотрено сооружение АЭС в таком количестве, чтобы страна была от них на 20% обеспечена электроэнергией. Речь идет о периоде до 2045 года.







