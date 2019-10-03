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Нацбанк предупредил банки: навязывать страховые услуги нельзя

Нацбанк разослал письмо небанковским кредитно-финансовым организациям и банкам. Также документ направлен в Ассоциацию белорусских банков.

В письме регулятор прямо указывает, что нельзя допускать «недобросовестных практик». Вот что под ними подразумевает Нацбанк.

Первое. Настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита.

Второе. Непредставление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг.

Третье. Непредставление заявителю информации, что страховые договоры необязательно заключать с этим банком, а можно — с другими компаниями.

Четвертое. Увеличение процентов по кредиту тем, кто не согласен на «добровольное» страхование, не связанное с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

Пятое. Банк предлагает предоставить обеспечение по кредитному договору, если клиент отказался от «добровольного» страхования, не связанного с обеспечением обязательств по кредиту.


"Банкам следует учитывать изложенное при организации работы с клиентами в целях недопущения недобросовестных практик в своей деятельности", - подчеркивают в Нацбанке.
Источник: officelife.media
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