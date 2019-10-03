Советский хлам: на месте завода "Горизонт" построят торгово-развлекательный центр
Утвержденный градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Киселева — Красной — пр. Машерова — Независимости опубликован на портале pravo.by.
Проект вступает в силу с момента опубликования и предусматривает проведение работ в два этапа с учетом наличия на территории объектов, представляющих недвижимую историко-культурную ценность. Они будут сохранены. Территорию разделят на два квартала.
Этап 1 (до 2025 года):
— снесут здания и сооружения троллейбусного депо;
— возведут общественно-жилой комплекс с объектами общественного назначения, автостоянками (преимущественно подземными) и детским садиком;
— проведут реконструкцию средней школы № 21 на ул. Куйбышева.
На первом этапе планируется разработать способы защиты жилой застройки от транспортного шума с возможностью снижения транспортных потоков на пересечении пр. Машерова и ул. Красной.
Этап 2 (до 2030 года):
— часть зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» снесут, часть корпусов на ул. Куйбышева и пр. Машерова реконструируют;
— построят торгово-развлекательный центр с подземным паркингом;
— проведут реконструкцию административных зданий, где располагаются банки.
В проекте также предусмотрено строительство бассейна, кинотеатра, спортзала и других физкультурно-оздоровительных объектов, а также увеличение количества торговых объектов и точек общественного питания.
Источник: minsknews.by
16:02 03/10/2019