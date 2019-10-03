Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Упал-отжался: евро и доллар подешевели

Торги в четверг 3 октября завершились укреплением белорусского рубля к валютной козине на 0,04% благодаря ослаблению доллара и евро.

Курс доллара упал на 0,0076 рубля до 2,0830 BYN/USD и покинул максимум за 22 дня, на который удалось подняться вчера.

Курс евро снизился на 0,0021 BYN до 2,2798 BYN/EUR, покинув максимальный уровень за 21 день.

Курс российского рубля вырос на 0,0052 BYN до 3,1995 BYN/100 RUB и прервал серию из шести снижений.


Центробанк России

Сегодня ЦБ РФ принял решение укрепить российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:

официальный курс доллара упал на 31 копейку до 65,1312 RUB/USD;
официальный курс евро снизился на 17 копеек до 71,2991 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru