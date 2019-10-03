Упал-отжался: евро и доллар подешевели
Торги в четверг 3 октября завершились укреплением белорусского рубля к валютной козине на 0,04% благодаря ослаблению доллара и евро.
Курс доллара упал на 0,0076 рубля до 2,0830 BYN/USD и покинул максимум за 22 дня, на который удалось подняться вчера.
Курс евро снизился на 0,0021 BYN до 2,2798 BYN/EUR, покинув максимальный уровень за 21 день.
Курс российского рубля вырос на 0,0052 BYN до 3,1995 BYN/100 RUB и прервал серию из шести снижений.
Центробанк России
Сегодня ЦБ РФ принял решение укрепить российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:
официальный курс доллара упал на 31 копейку до 65,1312 RUB/USD;
официальный курс евро снизился на 17 копеек до 71,2991 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:57 03/10/2019