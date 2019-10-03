Об этом рассказали в концерне «Беллегпром»





По информации концерна, на внутреннем рынке есть некоторое снижение доли продаж товаров легпрома белорусского производства. При этом в I полугодии 2019 года импорт товаров легпрома вырос на 7,6%.





Объемы поставок на внутренний рынок предприятий трикотажной и швейной отрасли в составе «Беллегпрома» в I полугодии снизились в среднем на 10%.





Наиболее существенно снижение объемов коснулось групп трикотажного белья, корсетных изделий, верхней одежды, выпускаемой значительным числом предприятий концерна.









За последние 5 лет наблюдается снижение доли продаж отечественных товаров легпрома по укрупненным позициям, где ведется статистическое наблюдение.





В частности, по итогам 2018 года снижение к 2014-му было в таких группах, как нижнее белье – на 7,6 процентного пункта; чулочно-носочные изделия – на 0,6 процентного пункта; обувь – на 12,1 процентного пункта.





Среди факторов, повлиявших на снижение доли продаж отечественных товаров легкой промышленности, в концерне называют снижение роли традиционной торговли с одновременным развитием универсальных торговых сетей, в которых в подавляющем числе представлены товары иностранного производства, а также приход в страну ряда иностранных брендовых торговых сетей, рост импорта дешевых товаров легкой промышленности из стран Средней Азии, КНР, Турции и др.





Влияние оказывает и то, что люди с низким уровнем дохода переориентировались на покупки дешевой одежды и обуви в секонд-хендах, магазинах выходцев из Азии, на рынках.





Кроме того, одежду и обувь стали чаще покупать через интернет: как непосредственно из-за рубежа, так у белорусских площадок известных интернет-магазинов.





«Фактически имеет место ослабление позиций в конкурентной борьбе по следующим направлениям: ассортимент, уровень цен, представленность в торговой сети республики, уровень рекламного продвижения на рынке», – констатировали в «Беллегпроме».









В концерне считают, что рынок Беларуси наводнен дешевыми товарами легкой промышленности, и как следствие, несоответствующими установленным требованиям по качеству и безопасности (техническим регламентам Таможенного союза).





Фактически отечественные производители, выпуская качественные, но более дорогие товары, сталкиваются с различными фактами недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, считают в «Беллегпроме».