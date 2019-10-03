Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вице-премьер: Государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса

Государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин перед началом заседания совета

Тема заседания - презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса. 

"Сегодня мы постараемся дать ответ, каким образом это определять. И ключевой момент, на котором я хотел бы остановиться, это правоприменительная практика", - отметил Александр Турчин. 

Прописать в законодательстве каждую ситуацию, каждый случай сложно или даже невозможно, поэтому и важна правоприменительная практика, добавил он.

"На мой взгляд, государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса, - сказал первый вице-премьер. - 488-й указ отменен, с 1 июля текущего года либерализован целый ряд статей Уголовного кодекса".


На вопрос, какой же главный эффект от предпринимаемых мер, Александр Турчин ответил: 

"Я все это рассматриваю через призму роста экономики. Сегодня успешное развитие бизнеса - это рост нашей экономики. Как следствие - увеличение и платежей в бюджет, и благосостояния нашего народа".
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru