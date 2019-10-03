Тема заседания - презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса.





"Сегодня мы постараемся дать ответ, каким образом это определять. И ключевой момент, на котором я хотел бы остановиться, это правоприменительная практика", - отметил Александр Турчин.





Прописать в законодательстве каждую ситуацию, каждый случай сложно или даже невозможно, поэтому и важна правоприменительная практика, добавил он.





"На мой взгляд, государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса, - сказал первый вице-премьер. - 488-й указ отменен, с 1 июля текущего года либерализован целый ряд статей Уголовного кодекса".









На вопрос, какой же главный эффект от предпринимаемых мер, Александр Турчин ответил:





"Я все это рассматриваю через призму роста экономики. Сегодня успешное развитие бизнеса - это рост нашей экономики. Как следствие - увеличение и платежей в бюджет, и благосостояния нашего народа".