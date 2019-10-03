Рынок труда: самые энергичные и квалифицированные будут уезжать

Во всех цивилизованных странах проводятся регулярные обследования бюджетов домохозяйств. Мониторят их на предмет благополучия или неблагополучия. А данные мониторинга поступают в соответствующие государственные и прочие организации для проведения на этой основе реальной социальной политики.





В первую очередь для того, чтобы принимаемые решения не оказались ошибочными.





Например, в Германии бюджеты домохозяйств обследуются по представительной выборке, вероятно, как и у нас, раз в квартал. Но данные по отдельным позициям интерпретируются там совершенно не так, как у нас.





Возьмем статистику использования нерабочего времени в домохозяйствах, которое используется для ведения домашнего хозяйства: приготовление пищи, подготовка стола, мойка посуды, стирка, уборка в квартире, уход за растениями и животными, ремонт бытовой техники, обслуживание автомобилей, уход за детьми и т.д.









Есть даже такая позиция, как процедуры оформления в учреждениях и организациях необходимых для домохозяйств документов.





Разумеется, в Германии трепетно относятся к требованиям семейного равноправия, но женщины преимущественно занимаются готовкой, уборкой и стиркой, шопингом, а мужчины – ремонтом, обслуживанием техники.





У женщин больше времени уходит на уход за вазонами, а мужчины чаще женщин выгуливают собак. При всем при том в среднем на домашнюю работу у женщин уходит около 5 часов в месяц, у мужчин – 2,5 часа. В два раза меньше.





В нашей стране это «неравенство» тоже существует, и белорусские жены упрекают своих мужей в том, что они самоустраняются от решения повседневных общих проблем.





А интересное состоит в том, что работа по дому официально квалифицируется как неоплаченный труд. А ведь всякий труд является полезным, и потому не может не быть общественно полезным. Социально-экономическое содержание этого положения исключает появление в обществе трудоспособных «незанятых в экономике».





У нас же может быть все и против законов физики, и против экономики. Вот поэтому рынок труда в нашей стране выглядит чересчур оригинально. Над ним пробуют установить полный административно-командный контроль, чего никогда не было и не будет.





Например, сейчас заговорили о том, что экономика столкнулась с острым дефицитом работников. Мол, количество вакансий (заявка организаций и предприятий) приближается к 100 тысячам. При этом ссылаются на плохую демографию, на масштабный выезд работников на заработки за рубеж.





Но в стране численность фактически безработных (по классификации МОТ) намного превышает 200 тысяч человек, которые смогли бы занять все эти вакансии. И даже устроили соревнование: кто первым добежит для рабочего места, поскольку второму работы не хватит?





Не бегут. Потому, что административный вопрос препятствует установить равновесие между спросом на рабочую силу и его предложением. Равновесие же устанавливается с помощью цены рабочей силы. Иначе ничего не получится – все останутся при своих интересах.









Окажется, что бизнесы, не готовые заплатить «общественно-необходимую» цену за рабочую силу, легко обойдутся и без заявленных вакансий. А люди, которые готовы работать, не согласятся продавать себя по демпинговым ценам.





Это скорее хорошо, нежели плохо, поскольку проявится реальная потребность экономики в работниках, которым придется платить рыночную (адекватную) цену.





До тех пор трудовая миграция будет нарастать за счет самых энергичных, умелых и квалифицированных работников. Что тоже по-своему не плохо, поскольку для ее снижения придется повышать зарплату работников, остающихся на рынке.