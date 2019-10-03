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Бюджет-2020 впервые в истории Беларуси будет дефицитным. На что пойдут деньги?

Впервые в истории суверенной Беларуси госбюджет планируется не с профицитом, а с дефицитом.

- Профицит был все предыдущие годы, сейчас впервые - дефицит. Но мы знаем, почему так. В том числе повлияли потери от налогового маневра, сумма убытков вам известна. Но сегодня это не такой большой дефицит. Главное, что социальные расходы у нас не сокращаются, параметры на 2020 год мы должны выполнить,- рассказала «Комсомолке» председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Но дефицит не должен отразиться на социальной поддержке населения, это по-прежнему указывается основной его целью. Вместо этого уменьшат кредитование госпредприятий, о котором так долго просил МВФ.

- Господдержка предприятий будет снижаться на 10%. Сегодня бюджет имеет социальную направленность. В большей части бюджет касается поддержки строительства жилья для многодетных семей, малообеспеченных, - заверяет председатель комиссии.


На что будет тратиться бюджет? Кроме запланированного увеличения зарплат в бюджетной сфере, много средств отнимет и погашение долгов перед кредиторами, а также обслуживание госдолга.

- Последние годы ведется работа по усилению расходов на увеличение зарплат в бюджетной сфере, в т. ч. низкооплачиваемым категориям работников. Мы должны выйти на показатель 80% - соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по стране. Но этот параметр может быть и несколько выше. Доходы в номинальном выражении у нас не растут, фактически они остаются на прежнем месте, и тут есть определенные причины. Но резервы развития экономики у нас есть, и результат будет, - уверенаТамара Красовская.
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