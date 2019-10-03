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Решится ли газовый вопрос до встречи Лукашенко и Путина?

Вопрос цены на российский газ для Беларуси стоит довольно остро, считает экономист Сергей Чалый.

Решится ли газовый вопрос до встречи Лукашенко и Путина?
Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко ожидает, что к запланированной в начале декабря встрече президентов Беларуси и России правительства двух стран согласуют цену на газ для Минска с 2020 года. Сбудутся ли надежды белорусского вице-премьера, и какие проблемы могут возникнуть? Пишет "Завтра твоей страны".

Вопрос цены на российский газ для Беларуси стоит довольно остро, считает экономист Сергей Чалый.

— Заканчиваются сразу два соглашения — о формуле и о перетаможке российской нефти (оно сейчас начинает работать в худшую сторону из-за того, что уменьшаются экспортные пошлины). Без этих двух вещей не очень понятно, какая у нас будет экономика, — отмечает эксперт. — Ведь сейчас одновременно мы теряем и от налогового маневра, и от отсутствия изменений.

Формула цены на газ, по мнению экономиста «была нормальная, только транзит был установлен в долларах». Несколько девальваций в России сделали цену высоковатой для Беларуси.

— Растаможка шести миллионов тонн нефти как-то компенсировала разницу. Сейчас же речь идет о совершенно другом механизме: отвязка от  перетаможки, изменение ценообразования на газ, как я понимаю, невозможны без программы развития договора о создании Союзного государства, — подчеркивает Сергей Чалый.

Без решения этих тактических вопросов нельзя говорить ни о каких стратегических.

— Для Беларуси это очевидный приоритет, — оценивает экономист. — Никто бы не занимался всеми этими дорожными картами, если бы не необходимость решить вопрос по газу. Речь идет не о снижении или о скидке, а о том, чтобы выстраивать цену по формуле, как она выстраивается для регионов России. На какое-то время это решает наши вопросы. Сейчас это вопрос очень серьезный, потому что потери большие, а в очень напряженный предвыборный год власти очень не хотелось бы дополнительного увеличения убытков.


— На что рассчитывает белорусская сторона?

— Цена на газ, по мнению белорусской стороны, должна получиться вдвое меньше того, что есть сейчас (127 долларов за 1000 кубометров в 2019 году - прим. ред.). Это смоленская цена, плюс еще будет небольшая разница в транзите и существующая небольшая надбавка для Газпрома, некая гарантированная ему коммерческая прибыль. То есть, цена должна быть почти в два раза ниже, чего Беларусь и добивается.    

— Какие условия может выставить Россия?

— Они говорят, что одновременная увязка этих двух вопросов — цена такая же, как и для российских регионов, и компенсация налогового маневра в том или ином виде при изменении цены на газ и вхождение разницы в перетаможке нефти в нашу пользу другим способом — принципиально решаема. Для этого нужны две вещи: интеграция энергетических рынков, чтобы это выглядело, как одна союзная экономика, и для налогового маневра нужно сближение и унификация налоговых кодексов.

— Сбудутся ли надежды Игоря Ляшенко?

— Я считаю, что правда на нашей стороне. Должно произойти изменение формулы. Ошибка была заложена в нее еще в 2016 году, когда приняли «кривой» способ через частичное зачисление экспортной пошлины в наш бюджет, а это неправильная формула. Россия же выставляет условия более глубокой интеграции.

Вопрос только, стоит ли дальше бодаться, говоря о том, необходимо ли менять формулу. Либо эти формулы возможны только в более глубокой интеграции. Но думаю, что какой-то компромисс возможен. Скорее всего, Москва хочет заняться этим тактическим вопросом сейчас в обмен на обещание движения по интеграционным дорожным картам.       
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