Решится ли газовый вопрос до встречи Лукашенко и Путина?

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко ожидает, что к запланированной в начале декабря встрече президентов Беларуси и России правительства двух стран согласуют цену на газ для Минска с 2020 года. Сбудутся ли надежды белорусского вице-премьера, и какие проблемы могут возникнуть? Пишет "Завтра твоей страны"





Вопрос цены на российский газ для Беларуси стоит довольно остро, считает экономист Сергей Чалый.





— Заканчиваются сразу два соглашения — о формуле и о перетаможке российской нефти (оно сейчас начинает работать в худшую сторону из-за того, что уменьшаются экспортные пошлины). Без этих двух вещей не очень понятно, какая у нас будет экономика, — отмечает эксперт. — Ведь сейчас одновременно мы теряем и от налогового маневра, и от отсутствия изменений.





Формула цены на газ, по мнению экономиста «была нормальная, только транзит был установлен в долларах». Несколько девальваций в России сделали цену высоковатой для Беларуси.





— Растаможка шести миллионов тонн нефти как-то компенсировала разницу. Сейчас же речь идет о совершенно другом механизме: отвязка от перетаможки, изменение ценообразования на газ, как я понимаю, невозможны без программы развития договора о создании Союзного государства, — подчеркивает Сергей Чалый.





Без решения этих тактических вопросов нельзя говорить ни о каких стратегических.





— Для Беларуси это очевидный приоритет, — оценивает экономист. — Никто бы не занимался всеми этими дорожными картами, если бы не необходимость решить вопрос по газу. Речь идет не о снижении или о скидке, а о том, чтобы выстраивать цену по формуле, как она выстраивается для регионов России. На какое-то время это решает наши вопросы. Сейчас это вопрос очень серьезный, потому что потери большие, а в очень напряженный предвыборный год власти очень не хотелось бы дополнительного увеличения убытков.







