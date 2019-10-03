Валерий Корниенко аргументировал свое мнение тем, что ИТ-компаниям не хватает управленческих компетенций и знания бизнес-процессов.





Они как управленцы — «нулевые» и не понимают бизнес-процессов. У нас первый судебный процесс с ИТ-компанией. Я хочу создать прецедент того, что с ИТ-компанией можно судиться и выиграть суд. Если есть техзадание и нет результата, то какие здесь высокие технологии?









По оценке Корниенко, у «белорусских высоких технологий пещерное мышление». Поэтому предприятие усилило корпоративную группу айтишников, чтобы сделать «прозрачные» бизнес-процессы.





Предприятие само создало программный продукт «Управление лифтовым хозяйством», аналога которому нет в СНГ. Это ПО «Гомельлифт» готов продвигать на другие рынки.