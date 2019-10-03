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Неожиданно! В «Гомельлифт» считают, что 95% ИТ-компаний в Беларуси это мошенники

95% ИТ-компаний в Беларуси — это мошенники, которые не могут выполнить техзадание. Такое мнение высказал гендиректор ЗАО «Гомельлифт» Валерий Корниенко, выступая на Республиканском клубе директоров, организованном Бизнес-союзом им. Кунявского.

Валерий Корниенко аргументировал свое мнение тем, что ИТ-компаниям не хватает управленческих компетенций и знания бизнес-процессов.

Они как управленцы — «нулевые» и не понимают бизнес-процессов. У нас первый судебный процесс с ИТ-компанией. Я хочу создать прецедент того, что с ИТ-компанией можно судиться и выиграть суд. Если есть техзадание и нет результата, то какие здесь высокие технологии?


По оценке Корниенко, у «белорусских высоких технологий пещерное мышление». Поэтому предприятие усилило корпоративную группу айтишников, чтобы сделать «прозрачные» бизнес-процессы.

Предприятие само создало программный продукт «Управление лифтовым хозяйством», аналога которому нет в СНГ. Это ПО «Гомельлифт» готов продвигать на другие рынки.
Officelife.media
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