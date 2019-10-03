



Виктория с отцом





Защитник пояснил, что первый раз ее задержали в России 31 мая. Затем суд отказал в мере пресечения в виде взятия под стражу. Это решение прокуратора пыталась обжаловать через апелляцию в Мосгорсуде. Не вышло.





Алексей Позняков пояснил, что за такой объем неуплаченных налогов, который предъявлен Виктории, в России законодательство не предусматривает арест.





Экстрадиция и мера пресечения — это два отдельных вопроса.





Адвокат обратил внимание на то, что между первой попыткой прокуратуры и нынешней Аверьянова никуда не скрывалась. Жила по прежнему адресу. В Москве ходит в школу один ее ребенок. И вот теперь повторно через суд производится арест.





По словам адвоката, российские законы не предусматривают, что такое можно сделать дважды по одному и тому же делу и по тому же запросу на розыск.





Вероятно, ее могут освободить.









Что будет, если это произойдет? На этот вопрос защитник отвечать не стал. Он сказал, что дальнейшие перспективы нужно обсуждать после возможного освобождения.





Напомним, что Аверьяновой вменили неуплату налогов двумя компаниями, которыми она руководила. Среди них ЗАО «Интэкс». Совсем недавно начата процедура банкротства этой фирмы. В торговом реестре за ней еще числятся кафе «Табу» и бар диско-клуба Madison Royal Club. Клуб «Африка» из реестра уже исключен, равно как и заведения «Касабланка», «Сели-поели», «Суши-бар». Все три находились на улице Орловской в Минске (район парка «Дримлэнд»).





Примечательно, что процесс банкротства ЗАО «Интэкс» инициирован белорусскими властями. Постановление Экономического суда города Минска датировано 10 сентября. Заявитель — налоговая инспекция. Сумма претензии — более 2,3 млн рублей. Это задолженность перед бюджетом. В постановлении суда сказано, что по «адресу местонахождения» должник больше не находится. Последнее движение по счетам было в апреле 2018 года.





Процедура банкротства второй компании — «Бистрофф» — начата в июле 2019 года. Делом занимается Экономический суд Минской области. Ранее за «Бистрофф» числился ресторан, но теперь сведений в реестре нет. Первое общее собрание кредиторов намечено на начало ноября.









Напомним, что Беларусь пытается получить и отца Виктории - известного бизнесмена Юрия Аверьянова, которо в прошлом году по запросу Генпрокуратуры задержалии в Германии. Юрий Аверьянов подозревается в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и находится в розыске с октября 2017-го года.





Юрий Аверьянов считался одним из первых долларовых миллионеров в стране, являлся владельцем рынков (в частности, «Динамо» и авторынка) и развлекательных заведений столицы (парк аттракционов «Дримленд»). Покинул страну после проблем с кредиторами.