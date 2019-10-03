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Беларусь и Украина тестируют возможность поставки электроэнергии с БелАЭС

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Россия-24" не исключил перспективу поставки электроэнергии с БелАЭС в Украину и даже рассказал о первых шагах, предпринятых в данном направлении.

"Сейчас предприняты определенные шаги по тестовому режиму поставки, но говорить о каких-то конкретных объемах поставки на украинский рынок пока преждевременно", - заявил он в ходе проходящего в эти дни в Москве международного форума "Российская энергетическая неделя".

Он также отметил, что данный вопрос зависит от взаимодействия субъектов хозяйствования Беларуси и Украины.

Кроме того, Каранкевич заверил в готовности Беларуси обеспечить соседние страны электроэнергией.

"При наличии спроса на электроэнергию в соседних странах белорусская энергосистема будет готова обеспечить поставки электроэнергии, но в пределах технической возможности", - подчеркнул министр.
Интерфакс
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