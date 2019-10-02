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Вскрыт ложный транзит? По документам продукцию везли в Казахстан и Армению

В Москве заявили, что поймали две белорусские компании на ложном транзите. По документам продукцию везли в Казахстан и Армению, а на самом деле она незаконно оставалась в России.

Как информирует пресс-служба Россельхознадзора, нарушения были выявлены путем анализа данных информационных систем о поставках продукции из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан. Называются нарушители — ООО "ТрейдСервисГрупп" и ООО "Агро-2019". Какую именно продукцию они привозили в Российскую Федерацию, не уточняется.


С 4 октября Россельхознадзор меняет условия транзита для упомянутых двух компаний-посредников. Они смогут ввезти на российскую территорию продукцию только после подтверждения о намерении ее принять от государственных ветеринарных служб Армении, Казахстана или Кыргызстана.

"ТрейдСервисГрупп" и ООО "Агро-2019" не первые белорусские компании, пойманные россиянами на фальшивом транзите. В сентябре в "черный список" российского ведомства попали три компании, пишет euroradio.fm
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