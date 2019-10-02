Об этом сегодня сообщил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.





"В этом году планируем подписать еще один крупный проект по модернизации целой группы мостов по всей стране и по частичному финансированию модернизации дороги М3 между Минском и Витебском. Для ЕБРР это будет самый большой проект в инфраструктуре за все годы работы в Беларуси (около 240 млн евро)", - сообщил Пивоварский, которого цитирует БелТА.



