Турки могут потерять объект в Минске за 25 миллионов долларов

Работы там не ведут уже несколько лет. Участок могут изъять, сообщает TUT.BY.





«Минск Принцесс Отель» — дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza на улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess.





Компания «Минск Принцесс Отель» занялась реконструкцией и строительством на месте кинотеатра «Современник» в 2013 году. Тут собирались построить культурно-развлекательный центр к апрелю 2016 года. Но у турецкого миллионера неожиданно закончились деньги. Владелец сети казино распродавал свои активы, чтобы завершить стройку. В 2018 году ее обещали возобновить, но до сих пор на месте «Современника» руины.









— Строительство объекта приостановлено. Есть проблемы с финансированием у компании, пока не просматривается даже вариант продажи этого объекта. Мы включили его в перечень неэффективно используемого имущества, он находится в списке объектов сверхнормативного незавершенного строительства, в соответствии с этим мы предпринимаем к компании санкции, — рассказывает замглавы администрации Фрунзенского района Минска Денис Драпей.





Такие перечни публикуют на сайте Государственного комитета по имуществу, объекты из списка предназначены для продажи (безвозмездной передачи с условиями) потенциальным инвесторам, чтобы новый хозяин завершил стройку и использовал объект.





Сроки решения этого вопроса пока неизвестны, рассматривается вопрос об изъятии участка.





Рядом с разрушенным кинотеатром находится Тучинский сквер. Его «Принцесс отель» должен был благоустроить в качестве обременения, хотя в компании раньше утверждали, что сквера нет у них на балансе. К работам там так и не приступили. Все это время в сквере убирали коммунальники.





По словам Драпея, к концу года должен решиться вопрос о передаче Тучинского сквера на баланс «Зеленстроя» — тогда его будут развивать, как и все остальные парки в городе. Помогают в благоустройстве в этом случае крупные предприятия, расположенные рядом. Эскизное решение сквера предложат обсудить жителям района.









Напомним, компания «Принцесс отель» оценивала строительство развлекательного центра на месте «Современника» в 20−25 миллионов долларов.



