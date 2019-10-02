Министр: Первый блок БелАЭС находится в высокой степени готовности

Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сегодня в Москве на международном форуме "Российская энергетическая неделя".





"Строительство атомной станции в Беларуси осуществляется в тесном взаимодействии с госкорпорацией "Росатом", который является лидером по поставкам ядерных технологий и в строительстве атомных электростанций за рубежом, - отметил Виктор Каранкевич. - В настоящее время на Белорусской АЭС работают как белорусские, так и российские строительные организации.





Первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены все строительно-монтажные работы, ведутся наладочные работы и предпусковые операции. По второму блоку продолжается выполнение строительно-монтажных работ, монтаж технологического оборудования, выполняются электро- и тепломонтажные работы".









Министр напомнил, что наиболее подходящим для Беларуси с учетом анализа всех аспектов был выбран российский проект АЭС-2006 поколения "три плюс". Общая суммарная мощность станции составит 2400 МВт: будут запущены два энергоблока по 1200 МВт.