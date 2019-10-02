



Виктории Аверьяновой по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), В производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь находится уголовное дело в отношении бывшего руководителя субъектов хозяйствования «Бистрофф» и «Интекс»по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере), говорится в сообщении СК





Согласно материалам уголовного дела вышеуказанными субъектами хозяйствования в налоговые периоды 2007-2015 годов не уплачены в бюджет Республики Беларусь налоги в сумме более 942 тыс. деноминированных рублей вследствие занижения выручки от реализации товаров и услуг и внесения в кассовые суммирующие аппараты недостоверной информации.





В связи с неустановлением местонахождения обвиняемой на территории Беларуси в декабре 2018 года объявлен ее розыск. По информации, поступившей в июне 2019 года из правоохранительных органов РФ, местонахождение разыскиваемой установлено в городе Москве.









Следственным комитетом в соответствии с международными договорами в Генеральную прокуратуру Беларуси направлены материалы, необходимые для решения компетентными органами юстиции России вопроса о выдаче обвиняемой правоохранительным органам Беларуси.





В рамках этого же дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Юрия Аверьянова, местонахождение которого установлено на территории Германии.







