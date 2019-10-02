Продукция поставлялась без предоплаты вопреки договорам, в результате предприятие недосчиталось 11 млн российских рублей (порядка 170 тысяч долларов).





Большая часть этих долгов образовалась в результате неудачной торговли с Казахстаном. В январе 2018 года ММК заключил договор с одним из тамошних предприятий на продажу им мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов.





По договору поставка должна была проводиться только после полной предоплаты. Однако на практике ММК несколько раз отправлял в Казахстан продукцию без предоплаты вообще, а также предоставлял отсрочку платежей, хотя у контрагента на тот момент уже накопилась задолженность.





В итоге казахстанское предприятие так и не выплатило беларусскому больше 10 млн российских рублей.





В декабре того же года ММК заключил договор на поставку продукции российскому предприятию. Вот только товар россиянам отгрузили еще за день до заключения сделки, хотя договор предусматривал полную предоплату. Поэтому к договору сразу же подписали спецификацию о предоставлении российскому предприятию отсрочки оплаты на 75 дней.









В итоге товар так и не был оплачен полностью — россияне остались должны минскому предприятию больше 1 млн росс. рублей.





По итогам проверки на ММК четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Были приняты меры по сокращению суммы дебиторской задолженности, и россияне расплатились полностью, а партнеры из Казахстана вернули 400 тыс. росс. рублей.





Чтобы взыскать остальную сумму, прокуратура в интересах ОАО «Минский мясокомбинат» обратилась в экономический суд.