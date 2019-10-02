А доллар-то снова подорожал

Валютная корзина подорожала на 0,08% благодаря укреплению евро и доллара. Российский рубль подешевел уже шестой раз подряд.





Курс доллара поднялся на 0,0075 рубля до 2,0906 BYN/USD. Доллар за четыре последние торговые сессии подорожал на 0,0165 BYN и оказался на максимуме за 22 дня.





Курс евро подскочил на 0,0127 BYN до 2,2819 BYN/EUR до максимума за 20 дней.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0102 BYN до 3,1943 BYN/100 RUB. Это уже шестое снижение подряд. Суммарные потери за это время составили 0,0435 BYN.





Итоги сентября на валютном рынке Беларуси

Первый осенний месяц белорусский рубль завершил укреплением к доллару и евро, но курс российского рубля существенно подорожал:





доллар подешевел на 1,04%;





евро обвалился на 2,01%. Стоит отметить, что по итогам торгов 23 сентября

Нацбанк Беларуси установил официальный курс евро на минимальном уровне более чем за 2 года и 2 месяца;





рубль РФ подскочил в цене на 1,69%;





валютная корзина подорожала всего на 0,11% (по итогам августа было +0,56%).









РФ

Центробанк РФ опять девальвировал российский рубль к иностранным валютам:





официальный курс доллара на завтра вырос на 37 копеек до 65,4399 RUB/USD;

официальный курс евро на завтра подскочил сразу на 62 копейки до 71,4669 RUB/EUR.





Итоги сентября на валютном рынке России

курс доллара упал на 2,78% (−1,8490 RUB);

курс евро обвалился на 3,64% (−2,6678 RUB).