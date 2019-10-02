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А доллар-то снова подорожал

На этот раз подскочил и евро.

Валютная корзина подорожала на 0,08% благодаря укреплению евро и доллара. Российский рубль подешевел уже шестой раз подряд.

Курс доллара поднялся на 0,0075 рубля до 2,0906 BYN/USD. Доллар за четыре последние торговые сессии подорожал на 0,0165 BYN и оказался на максимуме за 22 дня.

Курс евро подскочил на 0,0127 BYN до 2,2819 BYN/EUR до максимума за 20 дней.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0102 BYN до 3,1943 BYN/100 RUB. Это уже шестое снижение подряд. Суммарные потери за это время составили 0,0435 BYN.

Итоги сентября на валютном рынке Беларуси

Первый осенний месяц белорусский рубль завершил укреплением к доллару и евро, но курс российского рубля существенно подорожал:

доллар подешевел на 1,04%;

евро обвалился на 2,01%. Стоит отметить, что по итогам торгов 23 сентября 
Нацбанк Беларуси установил официальный курс евро на минимальном уровне более чем за 2 года и 2 месяца;

рубль РФ подскочил в цене на 1,69%;

валютная корзина подорожала всего на 0,11% (по итогам августа было +0,56%).


РФ

Центробанк РФ опять девальвировал российский рубль к иностранным валютам:

официальный курс доллара на завтра вырос на 37 копеек до 65,4399 RUB/USD;
официальный курс евро на завтра подскочил сразу на 62 копейки до 71,4669 RUB/EUR.

Итоги сентября на валютном рынке России

курс доллара упал на 2,78% (−1,8490 RUB);
курс евро обвалился на 3,64% (−2,6678 RUB).
Источник: select.by
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