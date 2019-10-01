Таможня дает добро и забирает деньги

Белорусская таможня в январе - сентябре 2019 года пополнила бюджет на 6,7 млрд рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете.





По состоянию на 1 октября, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 6,7 млрд белорусских рублей или 3,2 млрд долларов в эквиваленте.





Прогнозные показатели по наполнению доходной части республиканского бюджета, доведенные Государственному таможенному комитету на девять месяцев, выполнены на 103,5%, сообщает ведомство.