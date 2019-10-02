Японцам приглянулись белорусские деревянные дома
Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» поставил первую партию комплектов деревянных домов в Японию.
В Японию отправили два дома площадью 90 и 60 кв. м., а также кафе площадью 28 кв. м. Груз должны доставить на место к началу октября. Шеф-монтажом зданий будут заниматься специалисты «Домостроения».
Каркасно-щитовые дома будут собраны на базе отдыха для экотуризма на острове Окинава, сообщает пресс-служба «Беллесбумпрома».
11:06 02/10/2019