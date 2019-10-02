Что будет с белорусским рублем в октябре?





Эксперты рассказали tut.by, почему в сентябре были такие изменения курсов и какие тенденции будут на валютном рынке в октябре.





«Основной тенденцией октября может быть продолжение укрепления российской валюты»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что в сентябре на курсы валют в Беларуси влияли исключительно внешние факторы.





— В сентябре с белорусским рублем практически ничего не происходило. А на внешних рынках было две тенденции, — отмечает аналитик. — Во-первых, евро снижался к доллару. За месяц пара евро/доллар упала с 1,1040 до 1, 0930, или на 1%. Во-вторых, рос российский рубль. Или можно сказать по-другому — происходило его восстановление после падения в августе.





За месяц доллар к российскому рублю подешевел с 66,4 до 64,7, или на 2,7%. Евро, так как он падал к другим мировым валютам, подешевел еще сильнее — с 73,3 до 70,7 российского рубля, или на 3,6%. В результате за месяц к белорусскому рублю доллар и евро тоже упали. Доллар на 1,04%, евро — на 2,01%. А российский рубль подорожал на 1,69%.





По словам Вадима Иосуба, то, что это чисто внешние колебания, подтверждается фактом, что стоимость валютной корзины изменилась мало. Она по отношению к белорусскому рублю выросла всего на 0,12%.





— То есть можно говорить о том, что белорусский рубль немного ослаб. Но в целом снижение доллара и евро компенсировалось ростом российского рубля, — заключил эксперт. — Основной тенденцией октября может быть продолжение укрепления российской валюты. Из-за этого доллар может снизиться до 2,05 белорусского рубля, евро — до 2,22, а российский рубль может подорожать до 3,27 за 100 рублей.









Рост российского рубля Вадим Иосуб связывает с тем, что российский рубль продолжит возвращение к уровням, на которых он уже был в июне и июле.





— То есть до конца нивелируется августовское падение. В самом конце июля было объявлено о новых санкциях против России. Из-за этого произошло падение российского рубля. Но к сентябрю стало понятно, что этот новый раунд санкций не очень эффективен, он не бьет по финансовой системе страны и у российского рубля есть потенциал вернуться к уровням, на которые он уже тестировал в июне и июле — это около 63 российских рублей за доллар, — подытожил эксперт.





«Навряд ли мы увидим сильное движение курсов валют, если не произойдет форс-мажор»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин также считает, что колебание курсов валют в сентябре происходило исключительно из-за внешних факторов.





— Если посмотреть на график курсов валют на официальном сайте Нацбанка, мы увидим, что евро с начала этого года стабильно снижается. И если на начало года один стоил 2,47 белорусского рубля, то сейчас евро — 2,27 рубля. Если посмотреть динамику за последний месяц, то с конца августа евро снизился с 2,32 до 2,27 рубля. Если говорить про доллар, то по итогам месяца он тоже снизился.





На 1 сентября он стоил примерно 2,1 рубля, а на 30 курс зафиксирован 2,07, — приводит цифры эксперт. — Единственный, кто выиграл, это российский рубль. Он вырос по итогам месяца с 3,16 до 3,22 белорусского рубля за 100 российских. Здесь в первую очередь затронуты макроэкономические факторы, которые не связаны с ситуацией в нашей стране, в первую очередь с тем, что происходит на международном валютном рынке.





Александр Сабодин говорит, что вслед за ФРС (Федеральной резервной системой США. — Прим. авт.) европейский центральный банк также понизил базовые ставки. Более того, они там находятся в отрицательной зоне.





— Это значит, что коммерческим банкам за то, чтобы хранить излишки денег у центробанка, нужно платить, — поясняет эксперт. — Делается это для того, чтобы стимулировать экономику, чтобы коммерческие банки больше задумывались о том, чтобы давать кредиты, вкладывать куда-то деньги, чтобы они не просто лежали и не работали.





Кроме того, центробанк скупает ценные бумаги коммерческих банков и тем самым вливает в экономику дополнительные средства. Цель такой политики — направлять деньги инвесторов в реальный сектор экономики. Но здесь есть риски: помимо инфляции, это сказывается на курсе национальной валюты. Думаю, что плавное подешевение евро сохранится еще достаточно долгое время.





Подорожание российского рубля Александр Сабодин связывает с ценами на нефть.





— Они сейчас держатся достаточно высокими — 60 долларов за баррель, поэтому российский рубль получил поддержку. Что будет с рублем, зависит от того, куда пойдет цена нефти, — говорит эксперт. — Если цена закрепится на этом уровне и выше, то российский рубль и дальше будет чувствовать себя хорошо. Если начнет снижаться, подешевеет и российский рубль.









По прогнозам Александра Сабодина, «в следующем месяце навряд ли мы увидим какое-то сильное движение курсов валют, если, конечно, не произойдет какой-нибудь форс-мажор».





— Российский рубль при определенных условиях может подняться до отметки 3,25 белорусского за 100 российских. Доллар, скорее всего, не упадет ниже отметки 2,04 рубля. Думаю, курс будет в районе 2,06 — 2,1. Евро, вероятно, снизится до отметки 2,25 рубля.



