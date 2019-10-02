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Бывшему гендиректору БМЗ нашли новую работу

Бывший руководитель Белорусского металлургического завода Анатолий Савенок назначен новым гендиректором Минского подшипникового завода (МПЗ).

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

На этом посту он сменил Николая Антипова, который управлял заводом с 2016 года. В это время на МПЗ проводилась модернизация. Однако периодически работники предприятия высказывали недовольство условиями труда.

МПЗ входит в состав холдинга БМЗ, который до 24 мая возглавлял Анатолий Савенок. По словам собеседников, «с гендиректором расстались по соглашению сторон».


Савенок проработал на жлобинском гиганте почти 30 лет. Из них 10 лет — руководителем.

С начала года правительство затеяло кадровую чистку на крупных промышленных предприятиях, которые не показывали должной динамики развития, имели большую долговую нагрузку. В частности, руководители поменялись на «Гомсельмаше», МАЗе, МТЗ, в Белорусской цементной компании.
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