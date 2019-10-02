Жители Беларуси тратят на обслуживание кредитов десятую часть доходов

В сравнении с данными на 1 апреля текущего года отношение не изменилась, а с начала года увеличилось на 1 процентный пункт, пишет "БелРынок".





В то же время, по данным Национального банка РБ, отношение долга домашних хозяйств к ВВП на 1 июля текущего года выросло до 9,5% с 9,2% на 1 апреля. На 1 января 2019 года данный показатель был ниже на 0,8 процентного пункта.





Доля кредитов, выданных физическим лицам на финансирование недвижимости, на 1 июля 2019 года достигла 15,4% от всей кредитной задолженности белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития). Год назад данный показатель равнялся 14,7%.





Кроме того, отношение кредитов и займов на коммерческую недвижимость ко всей задолженности достигло 2,2%. Но это меньше, чем год назад, когда данный показатель равнялся 2,5%.





Физические лица – надежда и опора коммерческих банков

Рост данных величин отражает увеличение значимости операций с населением для белорусских коммерческих банков. Судя по данным по банковской системе РБ за август текущего года, подготовленным Национальным банком РБ, рынок корпоративного кредитования в Беларуси (в сфере коммерческих банков) продолжает стагнировать, и банки увеличивают операции и прибыль, в основном за счет населения.





В августе текущего года прирост кредитного портфеля белорусских банков по-прежнему был в основном обусловлен увеличением задолженности по потребительским кредитам, увеличившейся за месяц на 125,1 млн. рублей (до 5,12 млрд. рублей). Чуть в меньшей степени выросла задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях — на 122,3 млн. рублей (до 7,91 млрд. рублей). Прирост задолженности по кредитам населения в августе оказался примерно на уровне июля.





В то же время белорусские частные и государственные предприятия совокупными усилиями увеличили в августе свою задолженность в банках, номинированную в белорусских рублях, всего на 36,7 млн. рублей.





В целом задолженность по кредитам предприятий и населения в августе выросла по сравнению с июлем на 283,1 млн. рублей и достигла 24,87 млн. рублей.





Не спасают ситуацию и валютные кредиты. Если задолженность по таким кредитам предприятий частного сектора выросла в августе по сравнению с июлем на 186,1 млн. долларов (до 4 млрд. долларов), то задолженность госпредприятий уменьшилась на 151,8 млн. долларов (до 5,3 млрд. долларов).





Правда, низкий прирост портфеля корпоративных кредитов в августе был частично компенсирован значительным увеличением инвестиций банков в ценные бумаги субъектов хозяйствования, не относящихся к финансовому сектору: на 123,9 млн. рублей (до 2,95 млрд. рублей).









К тому же пока нет данных по Банку развития, который увеличивает свой кредитный портфель корпоративных кредитов едва ли не быстрее, чем все остальные банки страны, вместе взятые. Как сообщил председатель правления банка Андрей Жишкевич в интервью газете «Рэспублiка», в текущем году банк планирует направить 1,3 млрд. рублей только на финансирование крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в стране. Еще 650 млн. рублей предполагается выделить на поддержку белорусского экспорта. А ведь банк финансирует еще и множество предприятий.





Надо отметить, что Банк развития также реализует программу поддержки малого частного бизнеса, на которую за пять лет ее осуществления было направлено 440 млн. рублей, а в текущем году предполагается выделить 120 млн. рублей. Но эта программа реализуется через коммерческие банки, то есть приводит к росту их портфеля корпоративных кредитов.





Прибыль растет, а риски снижаются

Низкий рост в секторе корпоративного кредитования не мешает коммерческим банкам получать все большую чистую прибыль. По итогам января-августа текущего года она увеличилась до 761,9 млн. рублей с 705,4 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.





Росту прибыли не помешало увеличение суммы необслуживаемых активов за год почти на 1 млрд. рублей – до 3,1 млрд. рублей. Данные по Банку развития неизвестны. Этот рост обеспечил корпоративный сектор, физические лица рассчитываются по кредитам довольно исправно.





Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 сентября текущего года составила 5,5%. Это намного больше, чем год назад, когда данный параметр равнялся 4,2%, но существенно ниже исторического максимума для него, равного 6,2% (на 1 мая 2019 года). Важно, что данный параметр сокращается четвертый месяц подряд. Но это не мудрено, учитывая низкие темпы роста корпоративного кредитования коммерческими банками.





У такой стратегии есть и минус: банкам некуда девать деньги. Поэтому они увеличивают свои средства, размещенные в Нацбанке. На 1 сентября текущего года там было размещено 8 млрд. рублей против 6,6 млрд. рублей на 1 сентября 2018 года.





С другой стороны, у сложившейся ситуации есть и плюс: некоторые коммерческие банки сообщают о программах поддержки малого бизнеса, в рамках которых обещают снижение процентов по кредитам. В частности, это сделали Сбербанк и Банк БелВЭБ. Но, конечно, с бумом потребительского кредитования эти проекты не сравнить. Поэтому, если денежная политика Нацбанка не изменится, банковская система РБ будет наращивать обороты и прибыль, в основном, за счет населения.



