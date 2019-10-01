"Еврохрусталь" инициировал свое банкротство

Такая информация содержится в «Справке по находящимся в производстве экономических судов делам о банкротстве за август», опубликованной сегодня, 1 октября, на Национальном правовом портале pravo.by.





Закрытое акционерное общество совместное белорусско-германское предприятие «ЕВРОХРУСТАЛЬ» имеет юридический адрес в Минске на улице Есенина, поэтому дело о банкротстве рассматривает экономический суд столицы.





Тем не менее, контактные телефоны ЗАО указаны борисовские, так же как и адрес в Борисове: ул. Толстикова 2. Этот же адрес и у производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский Хрустальный завод им. Ф.Э.Дзержинского», которое с 2013 года находится в состоянии санации.





Хрустальному заводу вот уже седьмой год Совмин продлевает санацию, поскольку просто объявить банкротом государственное предприятие после проведенной многомиллионной модернизации, вероятно, неудобно.









Исходя из справки, опубликованной на pravo.by, видно, что девятое по счету перенесение сроков завершения санации отодвинуто на этот раз уже на 3 июля 2020 года.





Судя по информации, имеющейся в интернете, СП «Еврохрусталь» занималось реализацией ампул и иных стеклянных изделий медицинского назначения борисовского Хрустального завода. Было основано в 1997 году, и в лучшие годы насчитывало до 65 сотрудников.





Совместное белорусско-германское предприятие само подало заявление о добровольном банкротстве «в связи с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер».





Очевидно, учредители СП пришли к однозначному выводу, что ампулы из Борисова приносят не доходы, а лишь одни убытки.





Надо сказать, что к выводу этому они шли очень долго, — еще десять лет назад, в 2009 году СП показало убыток в размере 192,6 млн неденоминированных рублей.