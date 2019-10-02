В издании отмечают, что уклонение от уплаты налогов не является в России преступлением, к которому может быть применен такой арест, как мера пресечения. Также подчеркивается, что ранее летом российский суд уже отклонял требование о взятии Виктории Аверьяновой под стражу. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) России, нельзя дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям. Тем не менее на новом заседании дежурный судья определил женщину на два месяца в СИЗО.





Виктория Аверьянова является гендиректором двух компаний — «Бистроф», занимающейся торговлей, и «Интэкс», управляющей несколькими семейными ресторанами и клубами, которая включает в себя все клубы и кафе семейства (когда-то туда входили Madison Club, «Блиндаж», «Африка», U2).









В 2017 году Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении Виктории Аверьяновой уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от налогов в особо крупном размере). По версии следствия, уклонение от налогов на общую сумму 890 тыс. белорусских рублей допустили клубы «Медисон», «Африкана» и «Табу», управляемые «Интэкс».





Как пишет TUT.by , Виктория Аверьянова — старшая дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. Два года назад СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющего Madison Royal Club и других. Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.





Он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывает двух детей, младший из которых родился как раз в разгар расследования.





Генпрокуратура сообщила, что Юрию Аверьянову расширили обвинение. Помимо неуплаты налогов, его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.





В начале этого года расследование было завершено. Ущерб оценили в один миллион рублей.



