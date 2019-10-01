Выгодное предложение: Лукашенко предлагает Казахстану акции компаний из топа ведущих в мире
Президент Беларуси на поля саммита ЕАЭС в Ереване встретился с президентом Казахстана.
Вскоре предстоит визит Александра Лукашенко в Нур-Султан. Он обсудил предстоящие переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.
Президент отметил, что нацелен на углубление отношений с Казахстаном.
Фото: пресс-служба президента
«Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.
По мнению президента, такое предложение свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны Беларуси. Ранее сообщалось, что Казахстану предлагается войти в капитал «Гомсельмаша». Недавно в Минске приезжало руководство казахского дилера беларусского производителя комбайнов, которое уже является акционером сборочного СП.
Президент Беларуси выразил надежду, что его визит в Казахстан положит начало новому этапу сотрудничества.
Кроме акционерных сделок, в ходе визита ожидается подписание соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Беларусь может получать из Казахстана около 3,5 млн т сырья и продукции.
21:18 01/10/2019