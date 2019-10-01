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Вице-премьер Ляшенко о цене на газ: думаю, в декабре вопрос будет решен

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко считает, что вопрос по цене российского газа для Беларуси в декабре будет решен. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.

«Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», — сказал Игорь Ляшенко.
 
Отвечая на вопрос, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно. «Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», — добавил он.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.
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