«Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», — сказал Игорь Ляшенко.

Отвечая на вопрос, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно. «Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», — добавил он.





В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.