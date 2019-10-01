



Американский Forbes подготовил рейтинг 400 богатейших людей США. Его лидер, как и в прошлом году, - основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого для рейтинга Forbes оценил в $114 млрд.





Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США будет опубликован в среду, 2 октября.





При составлении рейтинга Forbes учитывает состояние предпринимателей, а также то, насколько они «сделали себя сами» — для этого журнал оценивает, какую часть своих денег участник списка унаследовал, насколько состоятельными были его родители, а также то, с какими трудностями он сталкивался в жизни.





С прошлого года Forbes также стал измерять «уровень филантропии» — журналисты оценивают объем средств, переданных бизнесменами на благотворительность, и то, какую долю эта сумма составляет от их общего состояния.









Безос возглавляет рейтинг несмотря на самый дорогостоящий в истории развод. Его жена Маккензи получила 19,7 млн акций Amazon — это примерно 4% компании. У самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд.





В марте Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты. Тогда журнал оценивал его состояние в $131 млрд.