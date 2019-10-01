Дорогущий развод не помешал самому богатому американцу остаться самым богатым
Основатель Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг 400 богатейших людей США по версии Forbes. Безосу не помешал даже дорогой развод с его супругой Маккензи
Американский Forbes подготовил рейтинг 400 богатейших людей США. Его лидер, как и в прошлом году, - основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого для рейтинга Forbes оценил в $114 млрд.
Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США будет опубликован в среду, 2 октября.
При составлении рейтинга Forbes учитывает состояние предпринимателей, а также то, насколько они «сделали себя сами» — для этого журнал оценивает, какую часть своих денег участник списка унаследовал, насколько состоятельными были его родители, а также то, с какими трудностями он сталкивался в жизни.
С прошлого года Forbes также стал измерять «уровень филантропии» — журналисты оценивают объем средств, переданных бизнесменами на благотворительность, и то, какую долю эта сумма составляет от их общего состояния.
Безос возглавляет рейтинг несмотря на самый дорогостоящий в истории развод. Его жена Маккензи получила 19,7 млн акций Amazon — это примерно 4% компании. У самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд.
В марте Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты. Тогда журнал оценивал его состояние в $131 млрд.
Источник: forbes.ru
15:17 01/10/2019