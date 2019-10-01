Не поверите! Под Брагином строят порт для выхода к Чёрному морю





Под строительство порта на Днепре, инфраструктуры, в том числе международного логистического центра, выделено порядка 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары.





“Если порт построят, то он даст предположительно тысячу рабочих мест. Даст толчок для развития инфраструктуры: жильё, обслуживание, магазины, строительные организации, перерабатывающие организации и ремонтные мастерские, это будет задержка для молодёжи, которая сейчас уезжает в большие города”, — считает зампредседателя Брагинского райисполкома Пётр Романюк.