Не поверите! Под Брагином строят порт для выхода к Чёрному морю
В Брагинском районе к 2025 году планируют построить порт с перспективой выхода к Чёрному морю. Инвестиционный договор на 64 миллиона долларов с турецким бизнесменом подписали в сентябре, сообщает “Беларусь 1”.
Под строительство порта на Днепре, инфраструктуры, в том числе международного логистического центра, выделено порядка 360 гектаров земли вблизи деревень Нижние и Верхние Жары.
“Если порт построят, то он даст предположительно тысячу рабочих мест. Даст толчок для развития инфраструктуры: жильё, обслуживание, магазины, строительные организации, перерабатывающие организации и ремонтные мастерские, это будет задержка для молодёжи, которая сейчас уезжает в большие города”, — считает зампредседателя Брагинского райисполкома Пётр Романюк.
Источник: euroradio.fm
14:25 01/10/2019