Доллар подорожал до трехнедельного максимума

Напомним, что по итогам сентября валютная корзина подорожала на 0,11%, это в 5 раз меньше, чем было по итогам августа.





Курс доллара вырос на 0,0069 рубля до 2,0831 BYN/USD. Это максимальный уровень почти за три недели. За последние три дня доллар подорожал на 0,0090 BYN, а по итогам сентября его курс упал на 0,0218 BYN.





Напомним, что доллар дешевел все месяцы с января по июль, потеряв в общей сумме 0,1248 BYN. Затем в августе американец отыграл почти половину этого снижения, а в сентябре белорусский рубль опять укрепился к доллару, отбив треть августовских потерь.





Курс евро опустился лишь на 0,0002 BYN до 2,2692 BYN/EUR.





Европейская валюта за сентябрь обвалилась в цене на 0,0466 BYN, это практически полностью компенсировало августовские потери, когда евро подорожал на 0,0476 BYN.





Евро, как и доллар, за первые девять месяцев 2019 года укрепился лишь однажды по итогам августа.





Курс российского рубля упал на 0,0067 BYN до 3,2045 BYN/100 RUB.





Российская валюта подешевела уже пятый раз подряд. В общей сумме это составило 0,0333 BYN. Напомним, что рубль РФ по итогам сентября подорожал на 0,0535 BYN.





Итоги сентября 2019 на валютном рынке РБ

Первый осенний месяц белорусский рубль завершил укреплением к доллару и евро, но курс российского рубля существенно подорожал:





доллар подешевел на 1,04%;





евро обвалился на 2,01%. Стоит отметить, что по итогам торгов 23 сентября Нацбанк Беларуси установил официальный курс евро на минимальном уровне более чем за 2 года и 2 месяца;





рубль РФ подскочил в цене на 1,69%;





валютная корзина подорожала всего на 0,11% (по итогам августа было +0,56%).





Россия

Центробанк РФ девальвировал российский рубль расчётами на завтра:





официальный курс доллара вырос на 43 копейки до 65,0670 RUB/USD;

официальный курс евро поднялся на 13 копеек до 70,8449 RUB/EUR.





Итоги сентября 2019 на валютном рынке РФ

курс доллара упал на 2,78% (−1,8490 RUB);

курс евро обвалился на 3,64% (−2,6678 RUB).