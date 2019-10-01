Минфин в октябре разместит выпуск долларовых облигаций
Министерство финансов Беларуси опубликовало график размещения государственных облигаций на четвертый квартал. На рынок капитала до конца года Минфин пока намерен выйти только один раз.
10 октября состоится размещение нового выпуска облигаций, номинированных в долларах США. Планируется, что объем выпуска составит 70 млн долларов, а срок обращение — не менее пяти лет. Ценные бумаги будут размещаться через аукцион процентных ставок.
В дальнейшем будет проведено доразмещение выпуска, если все ценные бумаги не будут выкуплены при первичной продаже.
Источник: reform.by
12:51 01/10/2019