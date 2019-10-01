Минфин в октябре разместит выпуск долларовых облигаций

10 октября состоится размещение нового выпуска облигаций, номинированных в долларах США. Планируется, что объем выпуска составит 70 млн долларов, а срок обращение — не менее пяти лет. Ценные бумаги будут размещаться через аукцион процентных ставок.





В дальнейшем будет проведено доразмещение выпуска, если все ценные бумаги не будут выкуплены при первичной продаже.