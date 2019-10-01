Владимир Пашкевич. Как передает svaboda.org , кроме Пацкевича, на скамье подсудимых находился также его знакомый, бывший представитель Череповецкого литейного металлургического завода





Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и осуждены на заключение без конфискации имущества. Сергей Пацкевич получил 7,5 лет колонии усиленного режима, Владимир Пашкевич - 5 лет колонии усиленного режима.





Во время судебных прений прокурор попросил приговорить Пацкевича к 8 годам , Пашкевича - к 5.









Три взятки за полгода





По данным следствия, с августа 2018-го и до февраля 2019 года Сергей Пацкевич три раза получил в общей сложности более 30 тысяч евро взятки. Сначала 6100 долларов, через два месяца - 5 тысяч евро, и в феврале- еще 20 тысяч евро. Также ему инкриминировано намерение получить еще 5 тысяч евро, но сделка сорвалась «из-за независимых от него причин».





Еще в начале процесса экс-гендиректор МЗШ полностью признал вину. По словам Пашкевича, деньги своему давнему знакомому Сергею Пацкевичу он передавал банально, в обычных конвертах. И самый большую взятку отдал прямо в служебном кабинете.



Но за что шли деньги?





По данным следствия, взятка передавалась от гражданина Демина, представителя польской фирмы Remix S. A., которая занимается производством и поставками оборудования для обработки металлов.





Фирма заключила с МЗШ контракт на поставку линии печей на сумму более миллиона евро. Печи были нужны для модернизации производства шестерен.





В прошлом году контракт начал действовать, поставки выполнялись, а вот авансовые выплаты задерживалась.





«Это общая болезнь белорусской промышленности - несвоевременные платежи», - пожаловался в суде подсудимый Владимир Пашкевич, который в жизни работал на многих предприятиях и фирмах и утверждает, что знает, о чем говорит.





А дальше Пашкевич рассказал, как в прошлом году знакомый ему бизнесмен Демин «вышел на него» и попросил передать гендиректору МЗШ условия личного договора: 3% от суммы контракта тот имеет за обеспечение «своевременной оплаты». И гендиректор согласился.





Первый авансовый платеж прошел в августе, тогда же для Пацкевича, по словам Пашкевича, были переданы 6 тысяч 100 долларов. Второй платеж был перечислен через два месяца, и вскоре Пацкевич получил 5 тысяч евро. Последней взятке, на 20 тысяч евро, якобы тоже предшествовал платеж согласно контракту с польской фирмой.





Примечательно, что у Владимира Пашкевича при обыске нашли записи всех сумм переданных денег.









Директора МЗШ прослушивали





В материалах дела прозвучало, что разговоры «передатчика» денег Пашкевича и представителя польской фирмы Демина оперативниками прослушивались. В тех разговорах звучали цифры, делались определенные намеки, из которых можно было догадаться, что готовится передача денег. Выдержки из прослушивания зачитал прокурор.





Об удивительном случае накануне передачи первой взятки рассказал и сам подсудимый Пашкевич. В августе прошлого года он ехал из Жодино в Минск на утренней электричке, вез в кармане полученные накануне от Демина «6 тысяч долларов для Степановича» (так, по отцу, называл на допросах Сергея Пацкевича его знакомый Владимир Пашкевич).





Но без приключений в столицу добраться не удалось: часть пассажиров и Пашкевича якобы для проверки документов ссадили с электрички милиционеры и привезли к себе в управление.





Согласно материалам дела, 6100 долларов, которые нашли у Пашкевича, закрыли в специальном сейфе, а ключ передали собственнику денег. Но из тех же материалов следует, что, пока у пассажиров электрички проверяли документы, Пашкевичевы купюры осмотрели и сфотографировали. И только после этого деньги Владимиру Пашкевичу вернули, за доставленные неудобства извинились и из милиции отпустили.





«Потом я передал их Степановичу. Позвонил на завод, чтобы заказал мне пропуск, вышел с ним на территорию и передал конверт. Степанович достал из него 100 долларов и поблагодарил. Я тоже его поблагодарил. На этом разошлись», - описывал на судебном следствии передачу первой взятки Владимир Пашкевич.







