Во что инвестировать в 2019: топ самых прибыльных вложений

Myfin.by изучил самые выгодные инструменты вложения средств в этом году.





Наличная валюта

В последние 30 лет самым простым и массовый вариантом сбережений была покупка долларов, а в последние годы и евро. Выгодно ли сберегать в валюте?





У валюты есть постоянные преимущества:





доллары и евро легко купить и также легко продать;

узнать курсы валют в разных банках можно почти мгновенно;

валюта может быть неофициальным средством расчета, за крупные покупки люди часто платят долларами (хотя здесь есть противоречие с законом).





У наличной валюты есть некоторые недостатки:





она не защищена от бытовой кражи;

она тоже дешевеет из-за инфляции.





Приведем для справки данные по инфляции в Беларуси, США и Еврозоне за последние годы:









Видно, что владельцы наличных евро и долларов выиграли по отношению к рублю, но все равно проиграли в абсолютном выражении.





Рублевые и валютные вклады

В периоды финансовой стабильности в нашей стране выгодным, доступным и безопасным способом частных инвестиций становятся банковские вклады в белорусских рублях.





На сегодняшний день ставки по вкладам в BYN достигают почти 13%, отзывные вклады с частичным снятием можно найти со ставкой в 7% годовых. При запланированной инфляции в 5% и те, и другие вклады обещают чистую прибыль.





Ставки по валютным вкладам заметно ниже:





безотзывные в долларах – до 3,25%;

отзывные – 1,8%;

с частичным снятием – 1,2%.









Ставки в евро еще ниже;





максимум – 2,2%;

с досрочным и частичным снятием – 0,5%.





Сразу заметно, что инфляцию евро и доллара компенсируют только долгосрочные безотзывные вклады.





Еще одно преимущество вкладов – их полный возврат гарантирован государством.





Покупка драгоценных камней и металлов

Золото, серебро, платина и бриллианты имеют психологическую ценность и общественное признание. Но поговорим о выгоде таких инвестиций для жителей Беларуси.





Разница между ценами продажи и покупки золотых слитков 5%-18%, т.е. их обратная продажа станет выгодной, когда золото подорожает больше чем на эти 5%-18%. А серебро и платина станут выгодными, если их цена поднимется в 2-3 раза.





Драгметаллы – это «билет для путешествия длиною в жизнь», т.е. копить их детям или на старость, возможно, выгодно, а для текущих операций они не подойдут. Тем более, что цены золота растут в долгосрочной перспективе, а в течение десятка лет могут как подниматься, так и падать.





График мировых цен золота за 20 лет:









Ювелирные изделия для инвестиций еще хуже, т.к. цена металла в них примерно вдвое дороже, чем в слитках, а продавать их придется как лом, т.е. дешевле слитков.





Доверительное управление

Относительно новая для Беларуси услуга по управлению имуществом. В данный момент доверительным управлением занимаются только крупные банки.





Схему отношений в доверительном управлении можно описать так:





клиент заключает с банком договор на доверительное управление имуществом.

банк, в лице доверительного управляющего, вкладывает деньги клиента в акции и другие ценные бумаги для получения дохода по дивидендам.

часть полученного дохода становится вознаграждением управляющего. Основной доход от размещения денег достается вкладчику.









Финансовая сторона доверительного управления достаточно сложна. Есть варианты с разной степенью участия клиента в размещении средств. Есть разные варианты вознаграждения управляющего. Однако возврат основной суммы гарантирован банком.





Минимальной суммой для доверительного управления некоторые банки назначают 5 тысяч долларов или евро, чаще 10 тысяч, иногда 30 или 50 тысяч.





Инвестиции в акции и другие финансовые инструменты

Самостоятельную покупку и продажу акций, облигаций, других ценных бумаг, называть пассивным доходом нельзя. Такая деятельность требует как минимум экономических знаний, умения работать с участниками финансового рынка и значительных вложений.





Полностью самостоятельно работать с финансовыми активами не удастся. Т.к. многие сделки обязательно регистрировать на Бирже, а там работают только аттестованные брокеры.





Однако, в отличие от доверительного управления, брокер здесь лишь исполняет указания клиента. Владелец средств сам изучает предприятия, прогнозирует выгоду, принимает решения о покупке или продаже. Хранить акции нужно на специальном банковском счете.





Существует два варианта заработка на акциях:





получение дивидендов;

спекуляции – т.е. покупка акций по низкой цене и продажа при росте их стоимости.





Высокий заработок обещают именно спекуляции (в данном случае это экономический термин). Но только при серьезных вложениях.





Начинать торговлю акциями теоретически можно с любой суммы, но вряд ли стоит начинать дело не имея хотя бы 5 тысяч рублей для старта. Никаких гарантий дохода и сохранности инвестиций при торговле акциями нет. Но нет и ограничений по прибыли.







Торговля на Forex

Еще один активно рекламируемый способ частных инвестиций. Рассказывать о Форексе можно долго и обстоятельно, но мы сразу перейдем к определениям и выводам.





Форекс – это работающий через интернет пункт обмена валют международного масштаба. Здесь зарабатывают деньги, обменивая одну валюту на другую по выгодному курсу, а также заключая сложные форвардные сделки и оказывая разного рода финансовые услуги.





Частные лица обычно работают на Форекс через посредников – профессиональных брокеров. Отличие Форекс в том что, если дивиденды по акциям основаны на прибыльной работе предприятий, то заработок на Форекс складывается из убытков других участников рынка.





В свое время из Форекса выросли бинарные опционы – еще более рискованный способ форвардных сделок. Здесь еще больше сходства с азартной игрой, это, по сути, пари. Выигравший зарабатывает очень много, проигравшие теряют вложенное.





Покупка недвижимости

Свободные средства весьма часто инвестирую в недвижимость, чаще всего жилую. В годы роста цен владельцы лишней недвижимости зарабатывали дважды: от сдачи жилья в аренду; и на росте цен на жилье.





Дело это зачастую выгодное: одна квартира может приносить примерно 1/3 средней зарплаты в месяц. 2-комнатная квартира может вернуть свою стоимость за 10-15 лет сдачи в аренду.





Единственная проблема – для инвестиций в недвижимость желательно иметь не менее 100 тыс BYN в Минске и примерно 60 тысяч в областных центрах.





Куда еще можно инвестировать?

Способов выгодно вложить деньги много. Больше всего вариантов, связанных с покупкой какого-то актива по низкой цене и продаже на пике роста. Так покупают: криптовалюты, антиквариат, марки и т.д.





Ограничений по заработку нет, гарантий возврата денег тоже нет. Но практически везде нужно знание специфики продукта и операций с ним.





Какие инвестиции выгоднее в 2019 году?

В 2019 году экономическая ситуация относительно стабильна. Не было и не предвидится резких падений и всплесков. Новых феноменов, вроде криптовалют, не появилось, курсы валют и цены на недвижимость относительно стабильны.





Такая обстановка мало способствует сверхприбыльным инвестициям. Зато легко проследить общие тенденции:





Тем, у кого меньше 500 BYN проще всего купить евро или доллары. Это не будет выгодной инвестицией, обернется потерей 1-2% в абсолютных показателях. Однако можно выиграть 2-3% относительно белорусского рубля и не бояться обвала.





Имеющим больше 500 BYN стоит подумать о банковском вкладе. Рублевые депозиты более выгодные и рискованные, вклады в долларах и евро надежнее, но менее доходные.









Во всех случаях можно компенсировать инфляцию и заработать от 1% до 7% годовых. Но чтобы «жить на проценты», придется положить в банк больше $100 тысяч.





Услуга доверительного управления лучше подходит тем, кто имеет 20-30 тысяч свободных рублей. Но лучше вложить в 2-3 раза больше и получать более существенный доход.





Тем, кто имеет около 100 тысяч BYN можно инвестировать в недвижимость, зарабатывать на аренде и наблюдать постепенный рост цены своего актива, если повезет с рынком.





Для самостоятельной торговли акциями понадобится не меньше 5 тысяч BYN на старте, солидный объем знаний и некоторый запас времени. Но для серьезного заработка придется вложить в разы больше.