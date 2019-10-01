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Нефть рекордно упала

Нефть марки Brent в третьем квартале показала самое сильное падение по сравнению с другими кварталами 2019 года. Об этом пишет Reuters.

Квартальное падение нефти составило 8,7 процента — это самый худший показатель с четвертого квартала 2018 года, когда Brent просела на 35 процентов. Нефть марки WTI по итогам третьего квартала 2019 года показала падение на 7,5 процента.

Как отмечает агентство, в июле-сентябре нефть снижалась на фоне опасений эскалации торговой войны США и Китая. Кроме того, 30 сентября Саудовская Аравия объявила о восстановлении добычи нефти после атаки дронов.

В результате цены на нефть обвалились. Декабрьские фьючерсы на Brent по итогам торгов опустились до отметки 59,25 доллара за баррель, потеряв три процента по отношению к уровню закрытия пятничных торгов. Ноябрьские фьючерсы на WTI упали на 3,4 процента.


В середине сентября Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, была вынуждена в два раза сократить добычу нефти из-за атаки дронов на свои нефтеперерабатывающие заводы. 

В результате мировая добыча сырья упала более чем на пять процентов. Это привело к росту цен на сырье на 13 процентов, однако стоимость нефти быстро отскочила, а 27 сентября она опускалась даже ниже отметки, на которой находилась до атаки дронов.
Источник: lenta.ru
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