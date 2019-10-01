Коэффициент Джини, характеризующий неравенство доходов, за 2018 год вырос незначительно — с 0,269 до 0,275. Как пояснили Office Life в Белстате, это значит, что доходы 10% самых богатых слоев населения росли быстрее, чем доходы 10% самых бедных. Абсолютную цифру самых богатых Белстат не выводит, зато численность самых бедных известна достаточно точно — это 511 тысяч человек, имеющих доходы ниже бюджета прожиточного минимума (210,6 рубля в 2018 году). Эта категория населения не может позволить себе минимальный набор продуктов и услуг, необходимый для сохранения здоровья.









Численность населения, которое не может позволить себе расходы на приобретение набора товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических потребностей в 2018 году, снизилась до 2,6 млн человек с 3 млн в 2017 году. Эти люди располагали доходами ниже 344 рублей.





По мнению аналитиков, Беларусь остается страной с самым высоким уровнем равенства доходов в Европе, поскольку при оценке богатства в нашей стране не учитывается владение собственностью.