Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Местным властям запретили бесконтрольно раздавать гарантии по кредитам

В случае, если местные власти не платят по долгам за предыдущие гарантии, новые гарантии по кредитам выдавать запрещено. Соотвествующий указ 30 сентября подписал президент Беларуси.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования, пишет reform.by

Теперь, при наличии гарантий местных исполнительных и распорядительных органов, предъявленных к оплате и не исполненных в установленные сроки, решения о предоставлении новых гарантий соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов не принимаются, говорится в указе.

Правом предоставлять гарантии по кредитам, выдаваемым банками Беларуси беларусским юридическим лицам, областные, Минский городской, районные и городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты были наделены на основании указа № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» от 30 июня 2008 г.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru