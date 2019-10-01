Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

2 миллионам белорусов не хватает на потребительскую корзину

Почти 2 миллиона 700 человек. Столько белорусов не имеют средств на наполнение так называемой потребительской корзины – набора необходимых припасов, товаров, услуг и платежей, подсчитал Белстат. Речь о гражданах, доход которых в прошлом году в семье из 4 человек не превышал 344 рубля на одного, передает "Белсат".

Имеют ли эту сумму белорусы сейчас?

«Нет, не получается. Я медсестра. Зарплата – 550 рублей. Плюс сын. Поэтому – откуда?»

— Если экономить, то да.

— А если не экономить?

— А если нет, то нет.

«Кто на что учился. У нас получается больше».

«У нас получается 340. Но прожить на это… только, если себе во всем отказывать, только ходить в магазин и забыть вообще обо всем. Об одежде и о прочем».


Ситуация же в регионах выглядит еще хуже. Согласно официальной статистике, в этом году в августе белорусы смогли приобрести меньше товаров, чем в прошлом году, в каждом шестом районе страны. Правда, аналитик исследовательского центра BEROC Лев Львовский ситуацию критической не называет:

«Во-первых, это произошло только в 22-х с более чем 100 наших районов. Во-вторых, это снижение не было чрезвычайно большое. Все это укладывается в 1-2 процента».

Несколько десятков так называемых депрессивных районов – где минимальный набор товаров в пределах потребительского бюджета людям не по карману – в первом квартале этого года фиксировала также Федерация профсоюзов. В списке лидаруют – Витебская и Могилевская области. Несмотря на административное повышение в этом году минимального потребительского бюджета.

Лев Львовский, Исследовательский центр BEROC:

«Следует просто ориентироваться на экономический рост и смотреть за тем, чтобы этот рост в равной степени относился ко всем слоям населения. Чтобы доходы росли не только у богатых, но и у бедных, а устанавливать административные цифры в целом для долгосрочной перспективы – не столь и важно».

Так, по подсчетам Белстата, в мае почти 2,5 процента белорусов имели начисленную зарплату меньше 300 рублей при минимально гарантированных государством 330 рублях.
Источник: Юлия Лобанова/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru