Новый антирекорд: сколько белорусы задолжали банкам

Как сообщает «Статистический бюллетень» Нацбанка, на 1 сентября белорусы задолжали банкам 13 миллиардов 72 миллиона рублей, пишет "Солидарность"





Напомним, что по итогам первого полугодия 2019-го задолженность белорусов по кредитам перед банками составляла 12 миллиардов 572 миллиона рублей.









Иными словами, за дава последних месяца долги граждан выросли на 1,14 миллиарда рублей. Для сравнения: за первые шесть месяцев года сумма долга выросла на 975 миллионов рублей.





Новая статистика свидетелствует о том, что введенные в 2018-м новые правила кредитования слабо сдерживают желания белорусов покупать в рассрочку и брать микрозаймы.