В EPAM отказались комментировать сделку на $18,9 млн

"Мы не предоставим комментарий. Обратитесь, пожалуйста, к опубликовавшей документ стороне", - говорится в ответе EPAM





Как сообщалось на минувшей неделе, документ был опубликован на Едином портале финансового рынка компанией «Свит Хоум» (связана с Fishman Group). Она является эмитентом облигацией и должна раскрывать данные о крупных сделках. В «Свит Хоум» лишь намекнули, что сделка еще готовится, но никаких пояснений давать не пожелали.





Как следует из документа, с одним из юрлиц известного игрока ИТ-рынка — EPAM — планируется заключить договор купли-продажи на сумму, эквивалентную $18,9 млн без учета НДС.







