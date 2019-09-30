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В EPAM отказались комментировать сделку на $18,9 млн

Компания EPAM ответила на запрос Office Life о готовящейся сделке с одним из юрлиц белорусской «ветки» Fishman Group.

"Мы не предоставим комментарий. Обратитесь, пожалуйста, к опубликовавшей документ стороне", - говорится в ответе EPAM

Как сообщалось на минувшей неделе, документ был опубликован на Едином портале финансового рынка компанией «Свит Хоум» (связана с Fishman Group). Она является эмитентом облигацией и должна раскрывать данные о крупных сделках. В «Свит Хоум» лишь намекнули, что сделка еще готовится, но никаких пояснений давать не пожелали.

Как следует из документа, с одним из юрлиц известного игрока ИТ-рынка — EPAM — планируется заключить договор купли-продажи на сумму, эквивалентную $18,9 млн без учета НДС.


Предмет сделки четко не обозначен. Это «основные средства» компании «Девинвест». Данная компания участвовала в постройке зданий для ПВТ. Она связана с международной группой Fishman Group и еще одним ее белорусским юрлицом — «Свит Хоум».

В «Свит Хоум» ранее не стали комментировать сделку, но дали понять, что она еще не закрыта.

Судя по сумме сделки и тому факту, что «Девинвест» занимается недвижимостью, предметом может быть здание: офис или жилой дом.
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