В EPAM отказались комментировать сделку на $18,9 млн
Компания EPAM ответила на запрос Office Life о готовящейся сделке с одним из юрлиц белорусской «ветки» Fishman Group.
"Мы не предоставим комментарий. Обратитесь, пожалуйста, к опубликовавшей документ стороне", - говорится в ответе EPAM
Как сообщалось на минувшей неделе, документ был опубликован на Едином портале финансового рынка компанией «Свит Хоум» (связана с Fishman Group). Она является эмитентом облигацией и должна раскрывать данные о крупных сделках. В «Свит Хоум» лишь намекнули, что сделка еще готовится, но никаких пояснений давать не пожелали.
Как следует из документа, с одним из юрлиц известного игрока ИТ-рынка — EPAM — планируется заключить договор купли-продажи на сумму, эквивалентную $18,9 млн без учета НДС.
Предмет сделки четко не обозначен. Это «основные средства» компании «Девинвест». Данная компания участвовала в постройке зданий для ПВТ. Она связана с международной группой Fishman Group и еще одним ее белорусским юрлицом — «Свит Хоум».
В «Свит Хоум» ранее не стали комментировать сделку, но дали понять, что она еще не закрыта.
Судя по сумме сделки и тому факту, что «Девинвест» занимается недвижимостью, предметом может быть здание: офис или жилой дом.
17:13 30/09/2019