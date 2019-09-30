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С предприятий в Пружанах "добровольно" собирают деньги - на субботник

Руководители предприятий в Пружанах (Брестская область) получили бумагу из исполкома по поводу районного субботника, который прошёл на прошлых выходных.

Документ обязывает их отправить своих работников работать в выходной день и перечислить не менее 7 рублей за каждого на счёт райисполкома. 

И при этом председатель исполкома говорит, что участие в субботнике не принудительное, но действительно ли это так?

"В связи с проведением районного субботника Вам необходимо до 19.10.2019 перечислить средства, заработанные на субботнике (в размере не менее 7 рублей на одного работающего), на расчётный счёт райисполкома", — говорится в приказе, который публикует блогер Антон Мотолько. Далее — банковские реквизиты.

Приказ Пружанского райисполкома / Фото: twitter.com/Motolko

Председатель Пружанского райисполкома Юрий Бисун, чья подпись стоит на документе, говорит, что деньги за субботник предприятия могут оставить себе.

"Поборов никаких нет, — рассказывает он Еврорадио. — Субботники проводятся в добровольном порядке. Не вижу никих поборов. Цель субботника — наведение порядка на кладбище. Заработанные средства будут перечислены в добровольном порядке. Не захотят люди, пусть не перечисляют".

Правда, в приказе нет ни слова о том, что участие в субботнике по собственному желанию. Почему так?

"Я не вижу, какой документ у вас под рукой. Мало ли что может быть за моей подписью. Не перечислит не желающий человек, не захочет принять в этом деле участие — никакой трагедии не будет", — уверяет Юрий Бисун.


Почему заработанные деньги нужно перечислять на счёт кобринского отделения Беларусбанка, в райисполкоме объяснили просто: в Пружанах нет отделения этого банка.
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