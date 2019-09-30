Здания еще одного завода в центре Минска уйдут с молотка

Дмитрий Стасевич. Начальная цена — около 8 миллионов рублей, рассказал TUT.BY начальник отдела по организации и проведению аукционов и конкурсов Минского городского центра недвижимости





Здания расположены в квадрате улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева и проспекта Машерова. Площадь участка — около 1,9 гектара.





Начальная цена всех сооружений на участке — 8,044 миллиона рублей, или около 3,87 млн долларов. Торги пройдут 29 октября в Минском городском центре недвижимости. По согласованию с заводом возможна рассрочка платежа.





Но будущему покупателю стоит учитывать, что этот участок согласно проекту детального планирования (ПДП) является инвестиционной площадкой под создание многофункционального комплекса.





Но сейчас здания завода продаются без привязки к этим планам. А если инвестиционную площадку потом продадут другому инвестору — то он обязан будет возместить собственнику зданий их стоимость.





Но, как показывает практика, инвестора на такую площадку придется ждать долго. А это значит, что собственник сможет сделать тут офисы или другие по функционалу помещения, сдавать их в аренду и к моменту появления инвестора уже нормально заработать. И примеры тому в Минске есть.





Напомним, на днях на продажу повторно выставили здания завода МЗОР на улице Октябрьской.



