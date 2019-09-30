Российский рубль рухнул на бирже в Минске

Курс доллара сегодня подрос лишь на 0,0019 рубля до 2,0762 BYN/USD. Доллар оказался на максимуме за 19 дней, но по итогам месяца его курс снизился на 0,0218 BYN.





Напомним, что доллар дешевел по итогам каждого из первых семи месяцев текущего года, потеряв в общей сумме 0,1248 BYN. Затем в августе доллар отыграл почти половину этого снижения.





В сентябре белорусский рубль опять укрепился к доллару, но отбив лишь треть августовских потерь.





Курс евро вырос на 0,0043 BYN до 2,2694 BYN/EUR. По итогам сентября курс евро обвалился на 0,0466 BYN. Белорусский рубль в уходящем месяце практически полностью отыграл августовские потери.





Напомним, что по итогам августа курс евро вырос на 0,0476 BYN. Евро, как и доллар, в этом году лишь однажды укрепился к белорусскому рублю по итогам месяца, но восемь раз подешевел.





Курс российского рубля упал на 0,0110 BYN до 3,2112 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел уже четвёртый раз подряд, но по итогам сентября подорожал на 0,0535 BYN.



Итоги сентября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался к российскому рублю, но укрепился к евро и доллару:





курс доллара снизился на 1,04%;





курс евро обвалился на 2,01%. Стоит отметить, что по итогам торгов 23 сентября Нацбанк Беларуси установил официальный курс евро на минимальном уровне более чем за 2 года и 2 месяца;





курс российского рубля подскочил на 1,69%;





валютная корзина подорожала всего на 0,11% (по итогам августа было +0,56%).





Московская биржа

Официальный курс доллара на завтра вырос на 23 копейки до 64,6407 российских рублей, а официальный курс евро ЦБ РФ вырос на 40 копеек до 70,7169 российских рублей.





Итоги сентября 2019 на валютном рынке России

курс доллара упал на 2,78% (−1,8490 RUB);

курс евро обвалился на 3,64% (−2,6678 RUB).