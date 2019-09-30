Нищие! Почти 2,7 млн белорусов не могут себе позволить минимальный набор товаров и услуг
2 миллиона 667,1 тысячи белорусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Это те люди, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в 2018 году не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 344 рубля.
Эти данные приводятся в «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь, 2019 год».
Справка TUT.BY. Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления соцподдержки нуждающихся.
Среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали МПБ в расчете на одного члена семьи из четырех человек в 2018 году у 29,4% от общей численности населения страны.
Для сравнения: в 2013 году этот показатель составлял 19,3%, а в 2017-м — 33,9%.
При подсчете среднедушевого ресурса (дохода) берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние.
Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.
Кстати, по данным провластной Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров.
12:04 30/09/2019