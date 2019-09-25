Спешите купить: завтра российский сахар снова подорожает





Причина принятия этой меры, уже применяемой в прошлом году, проста: прилавки белорусских магазинов просто «ломятся» от дешевого российского сахара, который поставляется в нашу страну по демпинговым ценам. В отдельных торговых сетях не редкость встретить, например, цену 1,29 руб. и даже в 1,19 руб. за 1 кг, пишет Экономическая газета





В свою очередь, существенное снижение отпускных экспортных российских цен связано с хорошим урожаем сахарной свеклы в этой стране и огромными товарными запасами. При этом розничные цены на этот товар снизились там не так сильно, как у нас: российские сахаропроизводители предпочитают больше зарабатывать на емком внутреннем рынке, сбывая излишки за границу по демпинговым ценам.





Для защиты отечественных производителей сахара, для которых такой демпинг стал реальной угрозой, постановлением МАРТ от 25.09.2019 № 78, вступающим в силу с 1 октября, предельная минимальная розничная цена сахара (с НДС и со стоимостью упаковки), установлена на уровне в 1,5 руб. за 1 кг.





В свою очередь, предельная минимальная отпускная цена франко-отправления на этот товар (без НДС, но также со стоимостью упаковки) составит 1,19 руб. за 1 кг, а франко-назначения (тоже без НДС, но со стоимостью упаковки) – 1,29 руб. за 1 кг.





Указанные цены распространяются на весь белый сахар, производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории нашей страны для целей, не связанных с промышленной переработкой, за исключением продаваемого в мелкой расфасовке 20 гр и менее.





Ограничена 15% и предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на указанный товар, реализуемый на территории нашей страны. Предельные цены установлены и для сахара, поставляемого для промышленных нужд, например, для кондитерского производства.









Поскольку документ вступает в силу только с 1 октября, у жителей Беларуси еще есть время прикупить себе в понедельник 30 сентября немного российского сахара «по дешевке».





Напомним, что с 17 января 2018 г. власти уже вводили ценовое регулирование белого сахара, и тоже из-за появления на прилавках российской «сладкой» продукции, которая была существенно дешевле белорусской.





Тогда минимальная розничная цена также была установлена на уровне 1,5 руб. за килограмм. Эта мера несколько раз продлевалась, пока не была отменена 23 декабря 2018 г.





Постановление № 78 будет действовать в течение 90 календарных дней, т.е. по 29 декабря т.г.