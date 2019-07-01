В Минфине рассмотрели поступившие из Администрации президента электронные обращения граждан по вопросу отмены с 1.10.2019 госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (далее – госпошлина) или установления ее ставки в размере 1 базовой величины (БВ).





Ныне действующий порядок уплаты госпошлины до даты прохождения очередного техосмотра и за весь период действия разрешения вызывает нарекания со стороны пенсионеров и других лиц, которые используют транспорт сезонно, уплачивая при этом госпошлину в полном объеме





В связи с этим министерство сообщает: готовится проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети». Документ предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие автомобиля в дорожном движении.





Плата будет вноситься по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении.





Например, если гражданин не собирается эксплуатировать автомобиль в зимний период, то может не вносить плату за эти месяцы. А для тех, кто использует авто круглогодично, вводится понижающий коэффициент 0,8 к ставкам платы (при единовременном ее внесении за 12 и более месяцев подряд).





Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 БВ (напомним, сегодня 1 БВ равна 25,5 руб.).









Планируется, что физлица смогут оплачивать госпошлину круглосуточно через систему ЕРИП, а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.





Суммы госпошлины, уплаченные за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ранее, до вступления в силу указа, будут засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.





Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1.01.2020.

Отметим, что новый порядок взимания госпошлины обсуждается с сентября 2017 года. О том, что ее с 1.07.2019 планируют отвязать от процедуры прохождения техосмотра, сообщал еще в октябре 2018 г. в Палате представителей премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопросы депутатов.





И тогда, и позже озвучивалась информация, что правительство рассматривает разные варианты решения этой проблемы, в т.ч. дифференцированное взимание платежей с учетом интенсивности использования дорог. Однако прийти к единому мнению руководству всех министерств и ведомств не удавалось.