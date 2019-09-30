Зарплаты чиновников падают с учетом инфляции

Начисленный фонд зарплаты в Беларуси — это сумма всех начисленных зарплат работников, которые входят в списочную численность персонала. Поскольку фонд начисленный, в нем отражены подоходный налог (13%) и взнос работника в Фонд соцзащиты. По декрету о ПВТ ставка подоходного у айтишников ниже — 9%.





За 8 месяцев 2019 года весь начисленный фонд зарплаты крупных и средних организаций составил 23,7 млрд BYN. По сравнению с 2018 годом фонд зарплаты увеличился на 13,1%. К крупным относятся организации с количеством занятых от 250 человек, к средним — с персоналом от 100 до 250 человек.





Самый крупный и самый быстрорастущий фонд зарплат — у работников Минска (7,272 млрд BYN, +14,9%). Разница в темпах роста показывает, что разрыв между столицей и регионами увеличивается в 2019 году. Экономика Минска привлекает рабочую силу, а провинция теряет ценные кадры.









Самый малый фонд зарплат — в Могилевской области (2,120 млрд BYN). Кроме того, Могилевщина показывает самые низкие темпы роста зарплат — +10,6% к 2018 году. Это плохие новости для региона, так как с подобной динамикой Могилевская область плотно застревает в числе аутсайдеров.





В Брестской области фонд зарплат составил 2,782 млрд BYN (+12,8%), Витебской — 2,386 млрд BYN (+11,7%), Гомельской — 3,143 млрд BYN (+12,4%), Гродненской — 2,272 млрд BYN (+12%), Минской — 3,745 млрд BYN (+13,6%).





Фонд зарплат в сельском хозяйстве сложился на сумму 1,549 млрд BYN (+9,8%). Занятые в сельском хозяйстве входят в число низкооплачиваемых работников с самой высокой трудовой нагрузкой.





В горнодобывающей промышленности фонд зарплат составил 151,3 млн BYN (+19%). Зарплаты на добывающих предприятиях высоки за счет организаций в составе ПО «Белоруснефть».





В обрабатывающей промышленности фонд зарплат достиг 5,498 млрд BYN (+12,2%). Среди отраслей наибольший фонд зарплат отмечался в пищепроме — 1,037 млрд BYN (+10,6%), самый быстрорастущий — в деревообработке и у целлюлозников (+20,6%).









Расходы нанимателей на зарплаты в строительстве выросли на 19% до 1,444 млрд BYN. Тем не менее, стройсектор входит в перечень видов деятельности с высоким оттоком кадров. В ритейле фонд зарплат составил 1,469 млрд BYN (+14,8%), на транспорте — 1,772 млрд BYN (+10,9%). Пальма первенства по скорости роста фонда зарплат осталась за айтишниками — +25,8% к 2018 году (1,401 млрд BYN).





В сфере госуправления фонд зарплат достиг 712 млн BYN (+3,5%). Последний раз зарплаты чиновнико сильно повышались в сентябре 2017 года. Сейчас их жалование падает с учетом инфляции.



