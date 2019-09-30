IT-сектор лидирует в Беларуси по созданию новых рабочих мест

За 8 месяцев 2019 года крупные и средние организации Беларуси приняли на работу 458,5 тыс. человек. Крупные организации — это предприятия с персоналом от 250 человек, средние — от 100 до 250 человек.





Среди принятых 22,3 тыс. человек попали на дополнительно созданные рабочие места. Для сравнения: количество новых рабочих мест за январь—август 2018 года оказалось равным 22,1 тыс.





В территориальном разрезе число новых рабочих мест осталось практически на уровне 2018-го в Брестской области — 2,2 тыс. В Гомельской, Минской и Могилевской областях количество рабочих мест сократилось — до 2,6 тыс., 3,4 тыс. и 1,8 тыс. соответственно.





В Витебской и Гродненской областях новых рабочих мест по сравнению с 2018 годом стало больше — 2,7 тыс. и 2,2 тыс. Самое большое число новых мест в 2019 году было создано в Минске — 7,6 тыс. (против 6,3 тыс. в 2018-м). Также столица показала крупнейший абсолютный прирост новых рабочих мест относительно прошлого года.









Не слишком богато на новые рабочие места сельское хозяйство — всего 0,7 тыс. за 8 месяцев (против 0,8 тыс. в 2018-м). Видимо, это связно с избыточной численностью персонала в госкомпаниях. Отсюда проистекает крайне низкий уровень оплаты труда у аграриев.





В обрабатывающей промышленности за 8 месяцев наниматели создали 5 тыс. новых рабочих мест (против 5,7 тыс. годом ранее). Среди отраслей наибольшее количество рабочих мест появилось в производстве транспортных средств и оборудования — 1,1 тыс. (против 0,6 тыс. в 2018-м). С высокой вероятностью новые работники появились на заводе по сборке Geely в Борисовском районе.





В пищепроме за две трети 2019 года наниматели отчитались о 0,97 тыс. новых рабочих мест (против 0,93 тыс. в 2018-м). Резкое сокращение числа новых мест фиксируется в легпроме — с 1,5 тыс. в 2018-м до 0,57 тыс. в 2019-м. В последние месяцы легпром лихорадит по объемам производства и складским запасам.





В строительном секторе появилось 0,9 тыс. новых рабочих мест (против 1,1 тыс. в прошлом году), в ритейле — 6,1 тыс. (против 6,5 тыс.), на транспорте — 0,8 тыс. (против 0,9 тыс.).









Огромное число новых рабочих мест относительно количества занятых генерирует IT-сектор. За 8 месяцев 2019 года айтишники отчитались о 3,3 тыс. таких мест (против 2,2 тыс. в 2018-м). Именно за счет программистов Минск вышел на первое место в стране по количеству и темпам ввода рабочих мест. Основной объем вакансий на расширение появляется в Парке высоких технологий. Об этом и о многи других собы



