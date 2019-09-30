Общий размер чистого убытка при этом вырос на 10,9% до 342,3 млн рублей. На одну организацию приходилось 421,6 тыс. рублей чистого убытка, пишет "Белорусы и рынок" , со ссылкой на данные Белстата.





Доля убыточных с учетом господдержки в январе-июле составляла 10,6%. Всего такими были 143 организации. Их число также выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





В целом чистая прибыль по отрасли в январе-июле выросла на 45,3% до 620,3 млн рублей.









Рентабельность продаж по конечному финансовому результату составила 8,7% против 6,6% годом ранее. Без учета господдержки показатель по отрасли достиг 1,3%, что на 1 п.п. больше, чем за год до этого.





Выручка сельскохозяйственных организаций увеличилась на 9,8% до 7,14 млрд рублей, а себестоимость реализованной продукции — на 10,1% до 6,07 млрд рублей.





Задолженность по кредитам и займам увеличилась с начала года на 2,9% до 5,57 млрд рублей, в том числе просроченная снизилась на 4,2% до 489,1 млн рублей