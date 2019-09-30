Катерина Борнукова, эксперт Центра экономических исследований BEROC. Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказала, эксперт Центра экономических исследований BEROC.





«В последние годы разница между центром и регионами по разным экономическим показателям начала расти, хотя прежде она сокращалась. Первым начал расти разрыв в средней зарплате. И сегодня мы видим существенные различия как между Минском и областными центрами, так и между городами и сельской местностью. Средняя зарплата в Минске примерно вдвое выше, чем в регионах. Это значит, что в регионах есть нереализованный потенциал роста. Если бы там выросла производительность, жизнь людей улучшилась бы», - сказала Катерина Борнукова.





Тема развития регионов станет одной из центральных в новом проекте BEROC «Открытый диалог», который стартует в октябре текущего года. В рамках проекта будет проведено пять исследований по наиболее актуальным вопросам экономических реформ в Беларуси и их дальнейшее обсуждение с участием представителей правительства, экспертов и ведущих экономических журналистов.





Система градообразующих предприятий начала работать против нас





Разрушение старой экономической модели, по мнению Катерины Борнуковой, является одной из основных причин, по которым сегодня растет разрыв в экономических показателях между центром и регионами. «Примерно до 2014 года у государства была возможность оказания финансовой поддержки госсектору, которая подразумевала и сохранение там чрезмерно высокого уровня занятости. Когда финансовые возможности для сохранения такой модели стали иссякать, это сказалось в первую очередь на ситуации в регионах», - пояснила эксперт.





Катерина Борнукова напомнила, что в Советском Союзе одной из основных моделей развития регионов было строительство градообразующих заводов: половина жителей города работала на этих заводах, а вторая половина – оказывала им услуги. По словам эксперта, «вся инфраструктура в небольших городах до сих пор заточена под одно большое предприятие. Если в городе стоит швейная фабрика, то рядом с ней будет училище, где готовят швей. В свое время это создавало региональную динамику, но как только у государства перестало хватать денег на поддержку госпредприятий, эта система начала работать против нас. Сегодня пришло время снижать зависимость небольших населенных пунктов от крупных предприятий, думать, куда направлять выпускников училищ, искать новые способы решения вопроса».









Важная проблема регионов – человеческий капитал





Сегодня самый простой выход из бедности для большинства людей в регионах – это переезд в большой город. Но ведь многие не хотят переезжать, люди хотят работать и зарабатывать на жизнь там, где они живут сегодня. А значит, нужно искать пути оживления экономической жизни в регионах. По словам Катерины Борнуковой, определенные меры в этом направлении приняты, однако далеко не все они эффективны. Например, в малых городах и сельской местности действует льготное налогообложение для предпринимателей. Но этого недостаточно, чтобы стимулировать там развитие бизнеса, для которого все более важным становится человеческий капитал. Аналогичная проблема – и у свободных экономических зон, которые могут обеспечить предприятия инфраструктурой, но не могут им помочь с квалифицированной рабочей силой.





«Решить проблему тем же способом, что и в СССР, когда рядом с градообразующим предприятием ставили профильное училище, уже не получится. Современным предприятиям не нужна тысяча рабочих одной квалификации, им нужны профессионалы, каждый из которых обладает разными компетенциями. Решить проблему путем привлечения в регионы специалистов из больших городов вряд ли удастся. Высоких зарплат для этого недостаточно. Необходимо создание инфраструктуры – кафе, магазинов, хороших школ и медицинских учреждений», - считает Катерина Борнукова.





По мнению эксперта, наличие столь серьезных проблем вряд ли позволит решить вопрос регионального развития в ближайшие год или два. Тем не менее, решение искать необходимо. «Возможно, стоит попробовать дать больше свободы и финансовой независимости местным властям, заинтересовать их в том, чтобы самостоятельно развиваться, растить местных налогоплательщиков», - предположила эксперт.



